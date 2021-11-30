Депутаты Республики Алтай поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

ТАСС, 30 ноября. Депутаты Госсобрания Республики Алтай на внеочередном заседании поддержали большинством голосов федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, передает во вторник корреспондент ТАСС. Однако региональные парламентарии предложили ряд уточнений, например, неофициально переболевшие также могут получить QR-код, но при условии высокого уровня антител.

"В Госсобрание поступил на согласование проект федерального закона "О внесении изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Закон предлагается дополнить статьей о порядке оказания в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, предусматривающей установление перечня мероприятий и объектов, порядка допуска граждан на эти объекты с учетом наличия медицинской документации, подтверждающей наличие профилактической прививки, медицинского противопоказания и перенесенного заболевания", - сказала, представляя законопроект, председатель комитета Госсобрания-Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите Алена Казанцева.

За принятие законопроекта проголосовали 27 народных избранников, восемь против, воздержались от голосования двое.

По словам Казанцевой, комитет направлял законопроект на обсуждение в общественную палату, ассоциацию врачей и Минздрав республики. После его рассмотрения в них депутаты внесли ряд предложений в законопроект.

"Перечень объектов, в которые требуется коды, должен быть установлен на федеральном уровне. Нужно предусмотреть возможность получения кода лицам, перенесшим заболевание неофициально, но имеющим высокий уровень антител. Также нужно изменить название "сертификат о вакцинации" на "паспорт здоровья". Кроме того, необходимо установить перечень заболеваний для медицинского отвода о вакцинации", - пояснила Казанцева.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.

Ситуация в регионе

В Республике Алтай за весь период пандемии коронавирус подтвержден у 24 368 жителей. При этом полностью вакцинированы в регионе 84 254 человека. С 15 ноября введены QR-коды будут в двух муниципальных образованиях региона с наибольшим приростом заразившихся коронавирусом жителей - в Майминском районе и Горно-Алтайске. Меры коснулись учреждений культуры - театров, музеев, кинотеатров, спортивных объектов - фитнес-центров, бассейнов, а также предприятий общественного питания. С 29 ноября система кодов начала действовать на всей территории региона.