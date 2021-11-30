Участники заседания в Вене по ядерной сделке договорились о перезапуске двух рабочих групп

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Участники заседания совместной комиссии стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене подтвердили приверженность усилиям по возвращению к полноценной реализации ядерной сделки и подчеркнули стремление в возможно короткие сроки выйти на результат. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Всеми участниками подтверждена приверженность дальнейшим усилиям по скорейшему возвращению к полноценной реализации ядерной сделки, а также нацеленность на продолжение интенсивного взаимодействия по урегулированию вопросов, остающихся нерешенными с момента завершения предыдущего, шестого раунда переговоров. Подчеркнуто стремление в возможно короткие сроки выйти на результат", - указали в российском дипведомстве.

В МИД также сообщили, что на заседании была достигнута договоренность о перезапуске двух экспертных рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам.

В МИД РФ информировали, что в целом начало переговоров оценивается участниками как положительное, конструктивное и внушающее определенный оптимизм.

Cедьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене после того, как они были приостановлены в июне этого года из-за выборов в Иране. За прошедшие шесть раундов с апреля по июнь 2021 года переговорщикам стран - участниц СВПД и США удалось определить, какие американские санкции в отношении Ирана подлежат отмене, и составить список шагов, которые должен предпринять Тегеран, чтобы вернуться к его ядерным обязательствам.