{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: мир только выиграет, если Запад будет вести с РФ такой же диалог, как в Женеве

Глава МИД РФ подчеркнул готовность России к диалогу по любому вопросу на условиях равноправия и взаимного учета интересов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Весь мир выиграет, если страны Запада будут вести с РФ такой же конструктивный и честный диалог, как на саммите в Женеве, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего".

"Состоялся российско-американский саммит в Женеве, тоже был конструктивный, честный разговор, если такой разговор будет подавать пример всем остальным действиям наших западных партнеров на международной арене, мир только выиграет", - сказал он.

Лавров добавил, что диалог России и США в рамках саммита принес "конкретные результаты". "Начался достаточно конкретный, профессиональный диалог по стратегической стабильности, начаты и профессиональные консультации по вопросам кибербезопасности", - сказал глава МИД РФ.

Лавров также подчеркнул готовность России к диалогу по любому вопросу на условиях равноправия и взаимного учета интересов.

"Мы всегда открыты к диалогу по любому вопросу, который затрагивает интересы человечества при понимании, что наши партнеры будут готовы к такому же диалогу исключительно на основе равноправия, взаимного учета интересов и формирования баланса интересов участников международной жизни", - резюмировал министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Нового главу Прокопьевска назначили после скандального корпоратива его предшественника
Максим Шкарабейников руководил администрацией соседнего муниципалитета
Читать полностью