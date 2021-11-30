Лавров: мир только выиграет, если Запад будет вести с РФ такой же диалог, как в Женеве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Весь мир выиграет, если страны Запада будут вести с РФ такой же конструктивный и честный диалог, как на саммите в Женеве, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего".

"Состоялся российско-американский саммит в Женеве, тоже был конструктивный, честный разговор, если такой разговор будет подавать пример всем остальным действиям наших западных партнеров на международной арене, мир только выиграет", - сказал он.

Лавров добавил, что диалог России и США в рамках саммита принес "конкретные результаты". "Начался достаточно конкретный, профессиональный диалог по стратегической стабильности, начаты и профессиональные консультации по вопросам кибербезопасности", - сказал глава МИД РФ.

Лавров также подчеркнул готовность России к диалогу по любому вопросу на условиях равноправия и взаимного учета интересов.

"Мы всегда открыты к диалогу по любому вопросу, который затрагивает интересы человечества при понимании, что наши партнеры будут готовы к такому же диалогу исключительно на основе равноправия, взаимного учета интересов и формирования баланса интересов участников международной жизни", - резюмировал министр.