Проживающие в Донбассе граждане РФ получили партийные билеты "Единой России"

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Первые сто жителей Донбасса с гражданством РФ получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия". Об этом во вторник заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий на форуме по недопущению фальсификации истории в Донецке.

"Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" [Андрея Турчака] первые 100 жителей Донбасса - граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Прием заявлений на включение в сторонники партии "Единая Россия" начался в середине июля на проходившем в Донецке форуме "Россия - Донбасс: единство приоритетов". В статусе сторонника партии необходимо пробыть не менее полугода для того, чтобы затем вступить в ряды "Единой России".

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.

В сентябре 2021 года жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли подключиться к процессу формирования российского парламента. Для их голосования в Ростовской области было предусмотрено около 50 избирательных участков. Те, кто выбрал удаленное голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг.