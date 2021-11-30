Мишустин назвал объединение усилий России и Китая лучшим ответом на незаконные санкции

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает объединение усилий России и Китая для совместного развития лучшим ответом на недружественные действия и односторонние санкции других стран.

"Российско-китайское сотрудничество развивается в непростой внешней обстановке. К сожалению, некоторые зарубежные партнеры продолжают предпринимать в наш адрес недружественные действия, используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы. Незаконные односторонние санкции, политическое и экономическое давление - с этими вызовами сталкиваются и Россия, и Китай", - сказал Мишустин во вторник на встрече по видеосвязи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Наш лучший ответ - объединение усилий для совместного развития. На принципах равноправия, взаимного доверия и уважения", - добавил российский премьер.

В числе направлений совместного развития Мишустин назвал сопряжение планов Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь". "Это важно для укрепления взаимосвязанности на Евразийском пространстве, поможет обеспечить экономический прогресс России и Китая и создать надежную основу для формирования Большого евразийского партнерства", - отметил Мишустин, напомнив, что с такой идеей ранее выступил президент России Владимир Путин.

Российский премьер в целом назвал содержательной повестку встречи, по его словам, многие вопросы имеют стратегический характер. "Уверен, что мы выйдем на конкретные решения, которые придадут дополнительный импульс развитию всеобъемлющего и многопланового российско-китайского сотрудничества", - сказал Мишустин.

Партнерство на высоком уровне

Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства находятся на самом высоком уровне за всю историю, сообщил премьер-министр РФ. "Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться на основе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - сказал Мишустин.

По его словам, значимую роль в этом играют регулярные встречи глав правительств, а также работа пяти межправительственных комиссий.

Российский премьер также поздравил Ли Кэцяна со столетием Коммунистической партии Китая, которое празднуется в этом году. "Наши страны бережно относятся к сохранению общей истории. Искренне желаем вам новых успехов", - продолжил Мишустин.

Он высоко оценил гуманитарные связи РФ и Китая. "Именно они формируют общественную основу российско-китайского добрососедства и партнерства. Укрепляют традиции дружбы, которые передадим будущим поколениям", - считает премьер-министр РФ.

Глава российского кабмина напомнил, что были успешно проведены Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, было организовано свыше 1 тыс. совместных мероприятий. "Важным итогом перекрестных годов стало решение об участии китайских специалистов в масштабном российском проекте класса "мегасайенс" НИКА. Он откроет возможности для проведения уникальных экспериментов, станет драйвером научно-технического взаимодействия", - заключил Мишустин.