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Руденко и посол Италии обсудили ситуацию в Закавказье

Стороны выразили заинтересованность в скорейшей стабилизации обстановки на Южном Кавказе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Италии в РФ Джорджо Стараче на встрече в Москве выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации на Южном Кавказе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"С обеих сторон была выражена заинтересованность в скорейшей стабилизации обстановки на Южном Кавказе в целях обеспечения безопасности и экономического развития региона", - говорится в документе российского дипведомства.

Как отметили на Смоленской площади, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в регионе Закавказья в контексте состоявшихся 26 ноября в Сочи переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении. Встреча состоялась по инициативе итальянской стороны.

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