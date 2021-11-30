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Захарова ответила главе британского МИД, что стратегические ошибки - прерогатива Лондона

В заявлении Элизабет Трасс указано, что "любая попытка России подорвать стабильность в государствах, являющихся партнерами Великобритании, будет стратегической ошибкой Москвы"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила министру иностранных дел Британии Элизабет Трасс, предостерегшей Россию от подрыва стабильности "в государствах - партнерах Великобритании", что стратегические ошибки - это историческая прерогатива Лондона.

"Любая попытка России подорвать стабильность в государствах, являющихся партнерами Великобритании, будет стратегической ошибкой Москвы", говорится в заявлении главы МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс, распространенном во вторник в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге. Мы не посягаем на стратегические ошибки - это историческая прерогатива Британии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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