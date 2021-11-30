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Досрочное прекращение полномочий грозит 22 ростовским муниципальным депутатам

По каждому факту нарушений должны приниматься адекватные меры воздействия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Более 20 депутатов муниципального уровня из Ростовской области допустили нарушения антикоррупционного законодательства, в связи с чем их полномочия могут быть прекращены досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

30 ноября  с участием главы области Василия Голубева прошло заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Обсуждался вопрос соблюдения чиновниками и депутатами антикоррупционного законодательства.

"По итогам рассмотрения президиумом областной антикоррупционной комиссии выявленных нарушений меры воздействия были применены в отношении 224 чиновников и восьми глав муниципальных администраций. Большинство нарушений связано с ошибками и неточностями при оформлении деклараций. Были выявлены и факты неполных, недостоверных сведений об имуществе и доходах. По рекомендации президиума в отношении 22 депутатов муниципального уровня направлено требование о досрочном прекращении их полномочий", - говорится в сообщении.

Как отметил Голубев, слова которого привели в пресс-службе, по каждому факту нарушений должны приниматься адекватные меры воздействия.

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Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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