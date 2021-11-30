Путин: хакерских атак с территории РФ проводится в разы меньше, чем из других стран

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Хакерские атаки проводятся с территории России в разы реже, чем из других государств, в том числе из США. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Ну что мешает другим странам пресечь эту деятельность? Количество хакерских атак с территории России в разы меньше, чем с территорий других стран, скажем, меньше, чем с территории США. Самое большое количество кибератак зафиксировано международными структурами, не нашими, не российскими структурами, в том числе американскими структурами, из киберпространства США", - сказал Путин.

Президент отметил, что государства часто не успевают за развитием информационных технологий в мире. "Ну что мешает? Мешает то, что, знаете, как говорят, законы пишут сотни и тысячи людей, а как их обойти - над этим думаю миллионы. Вот здесь тоже самое: развитие в мире таково, подготовка специалистов такова и соблазны тех, кто обладает определенными знаниями и компетенциями таковы, что государство часто за этим не успевает", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия предпринимает необходимые усилия в борьбе с киберпреступностью. "Но для того чтобы работать эффективно, нужно, конечно, также, как и в борьбе с пандемией, объединять усилия государств", - пояснил президент.

Он также заявил, что количество кибератак на ресурсы РФ в 2021 году увеличилось. "Мы намерены это делать (бороться с киберпреступностью - прим. ТАСС), мы будем это делать Мы в этом заинтересованы, потому что количество атак на наши ресурсы не уменьшается, наоборот, увеличилось за первые девять месяцев текущего года, не помню на сколько процентов, помню, что в разы уже по сравнению с прошлым годом", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия сама является жертвой хакеров. "Поэтому мы сами от этого страдаем, понимаем всю важность совместной работы по этому направлению и будем это делать", - добавил президент.

Путин надеется на позитивные результаты работы экспертных групп РФ и США по кибербезопасности. "Вот сейчас после встречи в Женеве с президентом США мы договорились о том, что мы эту работу начнем. И экспертные группы уже собраны и работают совместно. Я надеюсь, что это приведет к положительному результату не только для США и России, но и будет хорошим толчком для глобального сотрудничества прежде всего на площадке ООН", - сказал он.

Президент отметил, что неоднократно предлагалось зарубежным партнерам, в том числе и США еще в последний год работы президента Барака Обамы, совместно работать по этому направлению. "Вроде администрация президента Обамы сначала заинтересовалась, а потом уже было не до этих инициатив. Затем уже президенту Трампу предлагали неоднократно", - пояснил Путин.