Путин заявил, что пример Афганистана ничему не учит западных коллег

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин с сожалением отметил, что пример Афганистана ничему не научил западных партнеров, они продолжают вести такую же политику в других регионах мира.

"Мы видим, с одной стороны, что многие наши партнеры говорят: "Да, мы ошиблись, нельзя было вести себя так в Афганистане". Но продолжают себя так вести в других регионах мира. К сожалению, этот тяжелый пример афганский почти ничему не учит", - сказал он, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

По его словам, западные банки должны разблокировать национальные резервы Афганистана, прежде всего для гуманитарных нужд страны.

"Надо помочь афганскому народу, хотя бы афганские деньги разблокировать, которые хранятся на счетах в западных банках, прежде всего в США находятся. Надо разблокировать, дать людям элементарные вещи решать. Хотя бы целевым образом разблокировать для решения гуманитарных вопросов: для приобретения медицинского оборудования, лекарственных препаратов, поддержки детей. Ведь можно целевым образом разблокировать, это не пойдет на оружие, да и оружие в Афганистане "Талибану" (движение запрещено в РФ) не нужно. "Талибану" там уже на миллиарды долларов оружия оставили", - отметил он.