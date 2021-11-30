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Зампостпреда РФ при ООН: Франция и ФРГ демонстрируют предвзятость в нормандском формате

По словам Дмитрия Полянского, попустительство Франции и Германии действиям Киева в вопросе Донбасса "может привести к опасному развитию событий"

ООН, 30 ноября. /ТАСС/. Франция и Германия демонстрируют пристрастную позицию в "нормандском формате". С таким заявлением выступил во вторник на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы были очень огорчены тем фактом, что наши французские и германские коллеги в вопросе проведения министерской встречи "нормандского формата" проявили себя как пристрастную сторону на этих переговорах, потому что для тех, кто читал минские соглашения, кто знаком с ситуацией, абсолютно очевидно, что в основе минских соглашений лежит прямой диалог между Украиной и властями в Донецке и Луганске", - указал Полянский. По его словам, попустительство Франции и Германии действиям Киева в вопросе Донбасса "может привести к опасному развитию событий".

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