Патрушев: никаких необоснованных передвижений войск РФ у границы с Украиной не происходит

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований. Российская Федерация никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ", - сказал Патрушев.

"Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он напомнил, что в свое время официальные лица Украины, в том числе секретарь СНБО Алексей Данилов, опровергали публикации американских изданий о стягивании Россией вооруженных сил к границе. "Затем, видимо после получения соответствующих инструкций, заняли иную позицию, способствующую Киеву увеличивать военные расходы, провоцировать напряженность на востоке страны, в нарушение Минских соглашений регулярно обстреливать территории ДНР и ЛНР, в том числе с помощью ударных беспилотников, артиллерии и другого тяжелого вооружения", - заключил Патрушев.

