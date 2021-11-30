Первый зампостпреда: Россия не считает полезным принятие резолюции по климату в СБ ООН

ООН, 30 ноября. /ТАСС/. Россия не считает полезным возможное принятие в Совете Безопасности ООН резолюции по вопросам изменения климата. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы все, страны ООН, занимаемся этими вещами в национальном качестве. Поэтому мы думаем, что в таких инициативах (по принятию резолюций по вопросам климата в СБ ООН - прим. ТАСС) нет какой-либо добавочной ценности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.