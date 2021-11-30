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Путин и президент Вьетнама по итогам переговоров в Москве примут совместное заявление

Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам его переговоров с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком будет принято совместное заявление.

"Мы с вами сегодня заявление примем. Думаю, оно будет отражать уровень состояния наших отношений. И мы будем двигаться дальше", - сказал Путин в начале переговоров со своим вьетнамским коллегой в Кремле.

Как ранее сообщал Кремль, главы государств планируют обсудить актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты. В Кремле отмечали, что также предполагается обмен мнениями по региональной повестке дня.

В начале беседы Путин констатировал, что пандемия не является помехой развитию экономических связей с Вьетнамом. Отдельно он акцентировал внимание на том, что подготовлен целый набор важных документов в различных областях, в том числе в сфере экономики и гуманитарного взаимодействия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВьетнамНгуен Суан Фук
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