Патрушев: никаких необоснованных передвижений войск РФ у границы с Украиной не происходит

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований. Российская Федерация никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ", - сказал Патрушев.

"Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он напомнил, что в свое время официальные лица Украины, в том числе секретарь СНБО Алексей Данилов, опровергали публикации американских изданий о стягивании Россией вооруженных сил к границе. "Затем, видимо после получения соответствующих инструкций, заняли иную позицию, способствующую Киеву увеличивать военные расходы, провоцировать напряженность на востоке страны, в нарушение Минских соглашений регулярно обстреливать территории ДНР и ЛНР, в том числе с помощью ударных беспилотников, артиллерии и другого тяжелого вооружения", - сказал Патрушев.

"Нагнетая ситуацию вокруг мнимой российской угрозы, США и их союзники создают выгодный им информационный фон для наращивания своей военной группировки, усиления разведывательной деятельности, поставок современного вооружения, боеприпасов и материального имущества для украинских войск и националистических формирований", - заявил он.

Патрушев отметил, что информация об этом и об отсутствии агрессивных планов России в отношении Украины доведена Москвой до сведения Вашингтона. "Несмотря на призывы к американской стороне прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнерами, изменений не последовало. Для чего распространяется вся эта дезинформация, пока не ясно, хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации", - предположил Патрушев.

"Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ", - заключил секретарь российского Совбеза.