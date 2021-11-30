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Обязанности задержанного и. о. министра промышленности КЧР исполняет его зам

Самого руководителя ранее задержали в Ставрополе за нарушение подписки о невыезде

ЧЕРКЕССК, 30 ноября./ТАСС/. Обязанности и. о. министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова, который был задержан в Ставрополе за нарушение подписки о невыезде, исполняет первый замминистра Рустам Эркенов. Об этом рассказали ТАСС в правительстве республики.

По данным ряда СМИ, Хизир Борануков до назначения в правительство республики возглавлял управление капитального строительства АО "Газпром газораспределение Ставрополь", он находился под подпиской о невыезде и не мог покидать Черкесск без разрешения следователя. Его задержали за нарушение меры пресечения и вернули в Карачаево-Черкесию, пишут СМИ. Как сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах, сотрудники силовых структур задержали в Ставрополе и. о. министра промышленности Карачаево-Черкесии Боранукова.

"Сейчас обязанности министра исполняет первый заместитель Рустам Борисович Эркенов", - рассказал собеседник агентства.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСтавропольский край
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