Зампостпреда РФ: рано говорить о решении по представителям Афганистана и Мьянмы в ООН

ООН, 30 ноября. /ТАСС/. Решение по представителям Афганистана и Мьянмы в ООН пока не достигнуто. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Будут обсуждения, мы не единственные члены аккредитационного комитета. Я не хочу спешить и предугадывать исход этих дискуссий. Конечно, как я знаю, есть разные подходы, но мы сможем о них рассказать уже после встречи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Полянский добавил, что ситуация непростая - с одной стороны, новые власти в Мьянме и Афганистане не признаны международным сообществом, с другой - возникает вопрос, кого представляют дипломаты в ООН, назначенные предыдущими властями этих стран.

В Мьянме в феврале к власти пришли военные. В Афганистане власть захватили талибы (представители запрещенного в РФ движения "Талибан"). Новые власти предложили ООН направить своих представителей во всемирную организацию. Рассмотрением возможности такой замены предстоит заняться аккредитационному комитету, в состав которого входит Россия, на встрече 1 декабря.