Совет депутатов Мурманска не смог выбрать главу городской администрации

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты мурманского горсовета не смогли выбрать сити-менеджера во вторник на очередном заседании. Ни один из двух кандидатов не набрал большинства голосов - девять депутатов из 22 присутствующих воздержались от голосования.

Совет депутатов Мурманска выбирал главу городской администрации из двух кандидатур, представленных конкурсной комиссией. Один из них бывший руководитель Мурманской авиационной базы лесоохраны Алексей Лукичев, второй - действующий заместитель губернатора региона, курирующий, в том числе, вопросы энергетики и ЖКХ, Юрий Сердечкин. Для избрания новым главой администрации Мурманска победителю нужно было набрать 16 голосов, больше половины из 22 присутствующих депутатов.

В ходе заседания горсовета выяснилось, что Лукичев достиг 65 лет - в этом возрасте уже нельзя поступить на муниципальную службу. Также в бюллетенях для тайного голосования помимо двух фамилий появилась строка "воздержался". За эту опцию проголосовали девять из 22 депутатов. Пять голосов отдали за Лукичева, семь - за Сердечкина, еще один бюллетень был испорчен.

Врио главы Мурманска и председатель горсовета Тамара Прямикова по итогам голосования совета депутатов отметила, что будет объявлен новый конкурс, в котором вновь могут участвовать оба кандидата. Пока исполнять обязанности главы администрации будет Валентина Доцник, которая является первым заместителем сити-менеджера.

В конце сентября депутаты горсовета Мурманска также отклонили единственную кандидатуру экс-министра региона Ольги Дзюбы на должность мэра города, которая вернулась в горсовет после довыборов в сентябре. За нее проголосовали лишь восемь из 25 депутатов.