Первый зампостпреда: РФ не видит проблем для "Северного потока - 2" из-за заявлений США

ООН, 30 ноября. /ТАСС/. Конгресс США не имеет никакого отношения к трубопроводу "Северный поток - 2", так что Россия не видит проблем в возмущениях американских законодателей по поводу этого проекта. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о прозвучавших в Конгрессе призывах к новым санкциям против газопровода.

"Это дело России и Германии, мне сложно понять, как с этим связан Конгресс США. Но они могут возмущаться чем угодно, мы в этом не видим проблемы", - сказал он.

Полянский добавил, что позиция России относительно санкций против "Северного потока - 2" хорошо известна: они незаконны и противоречат международному праву. "Но США не всегда беспокоятся о соответствии своих действий международному праву", - добавил он.

В понедельник республиканцы во время процедурного голосования заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября). Перед этим лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета на сумму порядка $770 млрд в связи с тем, что имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых дополнительные рестрикции против трубопровода "Северный поток - 2".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с ТАСС, что не видит рисков для сертификации "Северного потока - 2" из-за возможных новых санкций США.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировали закончить до конца 2019 года, однако из-за рестрикций США работы задерживались. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.