Дипломаты РФ и Норвегии обсудили задачи восстановления межпалестинского единства

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков в телефонном разговоре с норвежским коллегой Йоном Ханссеном-Бауэром во вторник дал высокую оценку прошедшему ранее в ноябре в Осло министерскому заседанию Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам и акцентировал задачу всемерного содействия восстановлению межпалестинского единства.

"С российской стороны была дана высокая оценка министерскому заседанию Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам, организованному правительством Норвегии 16-17 ноября в Осло. Данный форум позволил отфиксировать приоритеты международного, в том числе донорского, сообщества в сфере палестино-израильского урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, стороны акцентировали важность оздоровления социально-экономической ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа одновременно с налаживанием коллективной работы по возобновлению палестино-израильского диалога на основе формулы "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

"Отмечена также задача восстановления межпалестинского единства на платформе Организации освобождения Палестины, решению которой Россия намерена и впредь всемерно способствовать во взаимодействии с Египтом и другими региональными партнерами", - указали в министерстве.