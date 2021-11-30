Аксенов: визит Лукашенко откроет возможности для развития отношений Белоруссии и Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Жители Крыма будут рады визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко, его приезд откроет возможности в плане развития отношений республики и российского региона, заявил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

"Уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство. И, конечно, этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле". "Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами", - добавил Аксенов.