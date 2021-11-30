Аксенов предложил Киеву попытаться его задержать

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет ждать, как Киев попробует задержать его.

"Пусть попробуют. Буду ждать", - написал он во вторник в своих социальных сетях, прокомментировав решение Киевского апелляционного суда о его задержании. Перед этим офис генерального прокурора Украины ходатайствовал в Шевченковском районном суде Киева "о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Аксенов отметил нелепость судебного решения. "Если серьезно, то киевские власти каждый раз бьют свои же рекорды по абсурдности и бессмысленности принимаемых решений. Пустые слова, пафосные заявления и лживые обвинения - это все, на что они способны", - добавил он.

На Украине Аксенов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений, в частности "в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти", в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем", в "террористическом акте, блокировании транспортных коммуникаций, захвате государственных или общественных зданий".

Решение суда Киева по Аксенову на практике носит формальный характер, так как непосредственное задержание его невозможно по причине отсутствия на Украине.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.