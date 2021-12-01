Путин примет верительные грамоты у 20 послов иностранных государств

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду примет верительные грамоты у 20 вновь прибывших послов иностранных государств. Как сообщила пресс-служба Кремля, церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты главе российского государства вручат Любомир Регак (Словакия), Данг Минь Кхой (Вьетнам), Шеху Абдуллахи Йибаиквал (Нигерия), Маджу Каке (Гвинейская Республика), Хасан Абди Дауд (Сомали), Лесли Ача Опоку-Уаре (Гана), Вернер Альмхофер (Австрия), Мохамед Махмуд Дахи (Мавритания), Давлатшох Курбонали Гулмахмадзода (Таджикистан), Лвин У (Мьянма), Родриго де Лима Баэна Соарес (Бразилия), Аугушту да Силва Кунья (Ангола), Джорджо Стараче (Италия), Джанита Абейвикрема Лиянаге (Шри-Ланка), Акамби Андре Окунлола Биау (Бенин), Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Эквадор), Роландо Энрике Барроу Ноад (Панама), Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Сальвадор), Маркос Гомес Мартинес (Испания), Паван Капур (Индия).

Это вторая в 2021 году церемония вручения верительных грамот, первая состоялась 18 мая, в ней приняли участие послы 23 стран.

Такое мероприятие проходит обычно несколько раз в год. Президент выступает перед главами дипломатических миссий в Москве и дает свою оценку основным тенденциям в международных делах. Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На церемонию приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ в последние недели.