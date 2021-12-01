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Лавров выступит в Совфеде в рамках правительственного часа

Глава МИД РФ обозначит приоритеты внешней политики России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду выступит в Совете Федерации в рамках правительственного часа и ответит на вопросы сенаторов по широкому кругу международных тем. Как ожидается, главной темой его доклада станут текущие приоритеты внешней политики России.

Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов накануне сообщил, что сенаторы при подготовке к мероприятию направили в министерство порядка 30 вопросов, которые охватывают обширный список тем "от перспектив диалога Россия - НАТО, построения Большого евразийского партнерства, защиты прав соотечественников до проблем обучения иностранных студентов". По его словам, глава российского министерства ответит парламентариям "максимально откровенно, насколько возможно в открытом, несекретном формате".

"Лавров придает большое значение этому выступлению, дорабатывает его лично. Надеемся, что сенаторы заслушают выступление министра с большим интересом, а результаты работы министерства получат положительную оценку", - отметил Иванов. Он также указал, что со стороны министерства был тщательно проработан проект постановления, который планируется принять по итогам правительственного часа. Документ содержит важные рекомендации кабмину РФ и ряду других органов, касающиеся в том числе таких направлений, как защита позиций русского языка за рубежом и противодействие давлению США и их союзников по НАТО, "которое носит постоянный, долгосрочный характер".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя правительственный час с Лавровым, отметила, что такие встречи в Совфеде позволяют наладить контакт между исполнительной и законодательной ветвями власти России, "обменяться мнениями о текущей международной ситуации и наметить путь повышения эффективности реализации внешнеполитического курса" страны.

С предложением о приглашении Лаврова в верхнюю палату парламента выступил комитет СФ по международным делам.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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