На факультете мировой политики МГУ обсудят трансформацию международных отношений

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Факультет мировой политики МГУ в среду проведет международную конференцию по теме "Мировая политика в условиях нестабильности. Дилеммы нового миропорядка", участники в том числе обсудят вопросы системной трансформаций международных отношений в XXI веке.

"Сегодня, когда наши так называемые партнеры на Западе все больше навязывают разделительную повестку, нам необходимо консолидировать усилия для обеспечения стабильности и безопасности. НАТО не стесняется наращивать свою активность вблизи российских границ, усиливая напряженность на общем европейском континенте", - сказал ТАСС президент факультета, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который выступит ведущим первого заседания конференции.

Депутат напомнил, что "российское руководство достаточно четко и внятно предупредило о "красных линиях", переход через которые вынудит Москву на ответные действия". "Но такое развитие событий было бы крайне нежелательно. Подобные конференции и мероприятия оставляют окно возможностей для диалога для того, чтобы были услышаны взаимные опасения и различные точки зрения. Это часть парламентской и научной дипломатии", - добавил он.

На заседании по теме международных отношений и стратегической стабильности ожидаются выступления замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, ректора МГУ Виктора Садовничего и ответственного секретаря Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергея Поспелова.

Две сессии конференции будут посвящены теме стратегический стабильности и политическим аспектам "соперничества и сотрудничества в космосе". Запланирован ряд других тематических сессий, в том числе по ситуации в Афганистане.