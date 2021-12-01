Советник-посланник посольства РФ обсудил со студентами вуза в США отношения двух стран

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев обсудил во вторник российско-американские отношения с преподавателями и студентами Университета Либерти (штат Вирджиния). Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Facebook.

"30 ноября советник-посланник посольства Кошелев встретился с преподавателями и студентами Университета Либерти (город Линчбург, штат Вирджиния). Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов российско-американских отношений. После семинара для гостей была проведена экскурсия по залам представительского здания [посольства]", - отметили в пресс-службе.

"В свою очередь, делегация подарила посольству уникальную совместную фотографию советских и американских войск, сделанную весной 1945 года непосредственным участником легендарной встречи на Эльбе Игорем Белоусовичем, - сообщили в дипмиссии. - Как отметили студенты, запечатленный на снимке дух союзничества двух стран востребован и по сей день для эффективного противодействия современным вызовам и угрозам".