Грызлов считает важнейшей задачей "Единой России" сохранение стабильности в обществе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов считает, что важнейшей задачей партии, отмечающей в среду 20-летний юбилей, является сохранение политической стабильности в государстве и обществе.

В поздравлении по случаю юбилея Грызлов отметил, что на протяжении двух десятков лет "Единая Россия" сохраняет статус партии парламентского большинства и ведущей политической силы страны, что является "результатом грандиозной, всеобъемлющей и ежедневной работы по решению актуальных задач развития государства по всем направлениям. "Обеспечение и сохранение политической стабильности в государстве и обществе - одна из важнейших задач "Единой России", - подчеркнул глава высшего совета единороссов в заявлении, распространенном пресс-службой партии.

Однако, констатировал он, "стабильность невозможно рассматривать вне временного контекста, игнорируя развитие общества в динамике". "Хотелось бы особо отметить, что за все время своего существования, партии, демонстрируя способность к обновлению и совершенствованию, удавалось оперативно отвечать на вызовы времени", - добавил Грызлов.

Он пожелал однопартийцам успешно претворять в жизнь намеченные цели и выполнять задачи, оправдывая доверие граждан. "Ведь доверие - важнейший индикатор эффективности нашей совместной работы и главный стимул продолжать трудиться на благо общества и государства", - заключил председатель высшего совета "Единой России".

"Единая Россия" была образована 1 декабря 2001 года.