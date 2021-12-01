Лавров: Россия продолжит уделять внимание правам человека и решению проблем миграции

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит содействовать укреплению глобальной и региональной безопасности, уделять особое внимание защите прав человека, включая справедливое и гуманное решение миграционных проблем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного межпартийного форума "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".

"Россия - крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, постоянный член Совета Безопасности ООН - будет и далее содействовать упрочению глобальной и региональной безопасности и стабильности во всех измерениях, работать над преодолением многочисленных проблем современности на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН. В числе наших безусловных приоритетов противодействие расизму и ксенофобии, агрессивному национализму и неонацизму, любым другим формам нетерпимости и дискриминации, в том числе по этническому и языковому признакам. Повышенное внимание продолжим уделять отстаиванию культурно-цивилизационного многообразия современного мира, обеспечению социально-экономических прав человека, включая справедливое и гуманное решение миграционных проблем", - подчеркнул он.

Лавров добавил, что Россия готова плотно взаимодействовать со всеми, кто демонстрирует встречный интерес. "Рассчитываю, что деятельность образованной по поручению президента РФ Владимира Путина комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, которую мне поручено возглавить, также внесет лепту в общее дело, будет способствовать поддержанию атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между народами", - отметил он. География международной деятельности "Единой России", указал министр, обширна - налажены партнерские связи с десятками политических партий и движений на всех континентах.

Глава МИД РФ отметил, что взаимодействие по линии политических партий и объединений особенно востребовано сегодня, когда ситуация в мире остается крайне напряженной. "Представляя интересы миллионов граждан, они служат важнейшим связующим звеном между органами исполнительной власти, законодательными собраниями и гражданским обществом. Присущая партийной, парламентской дипломатии гибкость - важное подспорье в ежедневной работе внешнеполитических ведомств", - заключил он.