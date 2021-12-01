{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: Россия не сомневается, что на СМИД ОБСЕ сделают русофобские заявления

Глава МИД РФ отметил, что Москва будет призывать к диалогу

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия практически не сомневается, что в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в Стокгольме 2-3 декабря, будет сделан ряд русофобских заявлений, но Москва будет призывать к диалогу. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Почти не сомневаюсь, что в общей дискуссии, которая будет завтра в Стокгольме на совещании министров иностранных дел ОБСЕ, прозвучит ряд таких ультимативных, риторических, агрессивных заявлений русофобского характера в большинстве своем, в которых от нас будут требовать изменить свою политику по большому счету", - сказал он.

"Мы, естественно, будем их приглашать к диалогу, но есть какие-то пределы", - добавил министр.

Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская сторона предпочитает диалог, по итогам которого будут достигнуты общеприемлемые договоренности, обеспечивающие коллективную безопасность и безопасность каждого из участников. "Мы к этому готовы. Но если наши западные партнеры утратили или, надеюсь, пока утрачивают, окончательно это еще не произошло, культуру диалога, поиска компромиссов, то, получается, мы ломимся в дверь, которая никогда не откроется. Я надеюсь, что это не так, но иногда, слушая некоторых западных ораторов, такое впечатление создается", - заявил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Кризис на Украине
Захарова: НАТО игнорирует преступления против мирных жителей на востоке Украины
По словам дипломата, "большая часть мирных граждан, погибших на востоке Украины, была убита и замучена в самую горячую фазу конфликта в 2014-2015 годы, и сделано это было украинскими военными, украинскими националистами из добровольческих батальонов, которые поддерживаются киевским режимом"
Читать полностью