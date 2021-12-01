Лавров: Россия не сомневается, что на СМИД ОБСЕ сделают русофобские заявления

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия практически не сомневается, что в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в Стокгольме 2-3 декабря, будет сделан ряд русофобских заявлений, но Москва будет призывать к диалогу. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Почти не сомневаюсь, что в общей дискуссии, которая будет завтра в Стокгольме на совещании министров иностранных дел ОБСЕ, прозвучит ряд таких ультимативных, риторических, агрессивных заявлений русофобского характера в большинстве своем, в которых от нас будут требовать изменить свою политику по большому счету", - сказал он.

"Мы, естественно, будем их приглашать к диалогу, но есть какие-то пределы", - добавил министр.

Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская сторона предпочитает диалог, по итогам которого будут достигнуты общеприемлемые договоренности, обеспечивающие коллективную безопасность и безопасность каждого из участников. "Мы к этому готовы. Но если наши западные партнеры утратили или, надеюсь, пока утрачивают, окончательно это еще не произошло, культуру диалога, поиска компромиссов, то, получается, мы ломимся в дверь, которая никогда не откроется. Я надеюсь, что это не так, но иногда, слушая некоторых западных ораторов, такое впечатление создается", - заявил Лавров.