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Глава Крыма принял отставку вице-премьера Рюмшина

Андрей Рюмшин подал в отставку по собственному желанию

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера правительства региона - министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина, говорится в опубликованном в среду на сайте правительства региона указе.

Рюмшин подал в отставку по собственному желанию, соответствующее представление Аксенова было зарегистрировано в Госсовете республики 24 ноября. Депутаты в понедельник, 29 ноября, на заочном голосовании согласовали отставку.

"Принять отставку Рюмшина Андрея Васильевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым -заместителя председателя Совета министров Республики Крым - министра сельского хозяйства Республики Крым 6 декабря 2021 года согласно поданному заявлению", - говорится в тексте указа.

57-летний Рюмшин с октября 2019 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Крыма, совмещая его с должностью министра сельского хозяйства республики, на которую он был назначен в 2016 году.

Осенью в Крыму произошел ряд отставок руководящих чиновников. В частности, прекращены полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Аксенов заявлял, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.

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