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Путин: при желании Словакии Россия готова к возобновлению конструктивного взаимодействия

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва готова вернуться к выгодному и конструктивному взаимодействию с Братиславой, если такое желание есть у словацкой стороны.

"Мы заинтересованы в развитии отношений со Словацкой Республикой на принципах добрососедства и уважения друг друга, с учетом духовной и культурной близости народов двух стран, общих страниц истории борьбы с нацизмом", - заявил глава российского государства в среду на церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран.

"К сожалению, в настоящее время политические контакты ограничены, но если словацкая сторона готова, то можно было бы вернуться к тому выгодному и конструктивному сотрудничеству, которое многие годы поддерживалось между нашими государствами и шло на пользу нашим народам", - подчеркнул Путин.

Путин высказался за обеспечение спокойной и стабильной ситуации для всех стран мира
Президент отметил, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики
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