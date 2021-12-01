Володин обсудил с президентом Вьетнама развитие межпарламентских связей двух стран

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, в ходе которой политики обсудили укрепление межпарламентских связей двух стран, а также развитие отношений РФ и Вьетнама в экономике, энергетике, обороне, гуманитарной сфере и в борьбе с пандемией. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы в среду.

"Отношения между нашими странами развиваются динамично. Знаю, что вы встречались с нашим президентом Владимиром Путиным, обсуждали эти вопросы. Нам важно, чтобы импульсы, которые сейчас приданы развитию отношений, были также эффективно реализованы в рамках межпарламентского сотрудничества", - приводятся слова Володина в сообщении.

Ранее президенты РФ и Вьетнама приняли совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран до 2030 года. По словам Володина, сегодняшняя встреча направлена в том числе на то, чтобы реализовать эти договоренности в рамках законодательного обеспечения.

Спикер Госдумы подчеркнул "необходимость развития сотрудничества в рамках групп дружбы и межпарламентской комиссии", которая уже показала свою эффективность. В свою очередь Нгуен Суан Фук отметил, что высоко оценивает межпарламентскую комиссию Вьетнама и России. "Это самый высокий уровень сотрудничества, который есть у Национального собрания Вьетнама с другими странами. Это единственная такая комиссия", - подчеркнул президент Вьетнама.

По его словам, Россия сегодня является одной из ведущих стран мира, ее позиции укрепляются. "Россия - это опора развития, которая балансирует мир. <…> Мы рады успехам, которых Россия достигла за прошедшее время. Я хочу отметить, что в этих общих российских успехах есть вклад Государственной думы", - подчеркнул Нгуен Суан Фук. Он также добавил, что Россия - один из первоочередных партнеров во внешней политике Вьетнама.

Володин в свою очередь оценил то внимание, которое президент Вьетнама уделяет развитию отношений с Госдумой, и назвал проведенную встречу хорошей основой для укрепления межпарламентских связей. Спикер Госдумы также подчеркнул, что у России и Вьетнама большая история отношений. "Мы должны использовать все возможности, чтобы их укреплять", - отметил Володин, пригласив президента Вьетнама выступить на пленарном заседании Госдумы в ходе следующего визита. Нгуен Суан Фук в свою очередь пригласил Володина посетить Вьетнам.