В руководстве "Новых людей" и Партии роста не подтвердили сообщения об их объединении

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев в среду в беседе с ТАСС не подтвердил информацию о якобы грядущем объединении его партии с Партией роста.

"Мной нет", - ответил он на вопрос о том, действительно ли было принято такое решение. Политик при этом заметил, что в его партии "с большим уважением" относятся к председателю Партии роста, уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову и к его партии в целом.

"Если бы мы хотели дать информацию, или Борис Юрьевич, или Партия роста, или наша партия, или я - мы бы сами это сделали", - подчеркнул Нечаев.

В свою очередь сопредседатель Партии роста, депутат Госдумы Оксана Дмитриева заявила ТАСС, что впервые слышит о таком объединении. "На данный момент [информации] нет", - сказала она, уточнив, что в понедельник, 6 декабря, у нее намечена встреча с Титовым. "Поэтому, наверное, в понедельник какая-то информация у меня появится", - добавила она.

Ранее в телеграм-каналах начали распространяться сообщения об объединении двух партий. Согласно этим сообщениям, стратегическое решение уже принято, сейчас согласовываются детали.