Матвиенко: отношения России и Вьетнама развиваются очень успешно в самых разных сферах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество России и Вьетнама успешно развивается в самых разных сферах, а взаимоотношения двух стран носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

"В следующем году мы будем отмечать 10 лет с момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства. Эти слова очень хорошо характеризуют дух и характер российско-вьетнамских отношений. Наше сотрудничество развивается очень успешно в самых разных сферах", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что в России придают большое значение визиту президента Вьетнама, выразив уверенность в том, что он "придаст мощный импульс дальнейшему развитию экономических, гуманитарных, культурных связей двух стран", будет способствовать укреплению дружбы. "В России вас знают как выдающегося государственного политического деятеля. Для нас большая честь вас принимать", - сказала Матвиенко.

Она также подчеркнула, что у двух стран особые исторические связи, а вьетнамский народ для России является очень дружественным, братским.