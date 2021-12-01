Медведев оценил вклад президента Вьетнама в развитие сотрудничества двух стран

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил вклад президента Вьетнама Нгуен Суан Фука в развитие двусторонних отношений.

"Мы с вами развивали сотрудничество, работая в правительстве, теперь вы работаете президентом, но продолжаете способствовать развитию российско-вьетнамского сотрудничества, стратегического партнерства", - сказал Медведев в среду на встрече с Нгуен Суан Фуком.

Медведев отметил, что с момента его последней встречи с Нгуен Суан Фуком "многое изменилось, мир изменился с тех пор". При этом, подчеркнул зампред Совбеза, в России очень рады видеть президента Вьетнама как друга и гостя.

"Не могу не отметить, что прошлый год был знаменательным для российско-вьетнамского сотрудничества, 70 лет с момента дипломатических отношений между Советским Союзом и Вьетнамом. И в этом году - 20 лет с момента подписания декларации о стратегическом партнерстве между нашими странами", - напомнил Медведев.

Нгуен Суан Фук в свою очередь назвал Медведева "очень близким другом Вьетнама" и поблагодарил за гостеприимство. "Отношения между странами насчитывают много десятилетий, они динамично развиваются за последние 20 лет и особенно - за последние 10 лет, после того как [они] были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал президент Вьетнама.

Он отметил, что сотрудничество между странами наращивается во всех сферах, а Вьетнам рассматривает Россию в качестве одного из своих важнейших стратегических партнеров.