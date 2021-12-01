Зампостпреда РФ: постпреды Афганистана и Мьянмы при ООН пока сохранят свои полномочия

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Постпреды Афганистана и Мьянмы при ООН, назначенные прежними властями, продолжат выполнять свои функции до решения комитета по проверке полномочий всемирной организации (решает вопросы аккредитации). Об этом заявил в среду журналистам заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

"Постпреды будут продолжать выполнять свои функции до решения комитета. Решение комитета отложено, - сказал Кузьмин. - [Касательно сроков] решение не принято".

Генеральная ассамблея ООН полного состава 9 декабря утвердит доклад комитета по проверке полномочий всемирной организации в отношении постпредов Афганистана и Мьянмы, решение по которым отложено на неопределенный срок, заявил Кузьмин.

"Комитет не будет созываться. Ожидается, что 9 декабря по мере готовности доклада комитета по проверке полномочий, [документ] будет вынесен на утверждение Генеральной ассамблеи полного состава, - сказал он. - Этот доклад о заседании комитета, в нем будет фигурировать признание всех полномочий всех делегаций, за исключением этих двух [Афганистана и Мьянмы]".