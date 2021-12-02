Аксенов заявил, что Украина не оставляет попыток навредить крымчанам

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Киевские политики не оставляют попыток навредить жителям Крыма путем диверсий и террора, заявил в своем Telegram-канале глава российского региона Сергей Аксенов, комментируя информацию с задержанием украинских диверсантов, которые планировали совершить подрыв ряда стратегических объектов.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании двух агентов Службы безопасности Украины - Зиновия Коваля и его сына Игоря, а также сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александра Цилыка. Отец и сын Ковали прибыли на территорию России в целях сбора информации о стратегически важных предприятиях, Цилыка направили на территорию РФ с целью совершения теракта.

"Украинские политики, включая руководство соседней страны, постоянно болтают о своей любви к Крыму. На деле же их "любовь" и "забота" выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам. Вот такая она, бандеровская "любовь". От нее Крым и ушел в 2014 году", - считает Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание диверсантов. "Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов", - отметил руководитель республики.