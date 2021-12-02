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Володин обсудил с Лукашенко обеспечение решений Высшего госсовета Союзного государства

Это первый официальный визит Вячеслава Володина после избрания Госдумы восьмого созыва
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко и президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в рамках своего официального визита в Минск встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент ТАСС.

На встрече обсуждались вопросы законодательного обеспечения решений Высшего госсовета Союзного государства.

Это первый официальный визит Володина после избрания Госдумы восьмого созыва. Спикер проведет заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства, в ходе которого депутаты обсудят обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 союзных программ.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичВолодин, Вячеслав ВикторовичБелоруссияРоссия
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