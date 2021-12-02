Володин переизбран председателем Парламентского собрания Союзного государства

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг был переизбран председателем Парламентского собрания Союзного государства.

Кандидатуру Володина официально представил председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко. "Уважаемый Вячеслав Викторович, от лица союзного депутатского корпуса позвольте поздравить вас с единогласным избранием председателем Парламентского собрания Беларуси и России", - обратился он к Володину после проведения открытого голосования.

Заместителем Володина был избран первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Депутаты также приняли постановление о включении в состав Парламентского собрания обновленной после прошедших думских выборов российской депутации.

Володин прибыл в Минск в четверг с официальным визитом, который стал для него первым после избрания Госдумы восьмого созыва. Перед заседанием 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства спикер встретился с президентом республики Александром Лукашенко.

В ходе заседания депутаты Парламентского собрания намерены обсудить законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 союзных программ, которые были утверждены главами государств 4 ноября.