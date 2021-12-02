Рябков заявил, что РФ и США необходимо договориться о разработке договора на смену ДСНВ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Москве и Вашингтону необходимо в близкой перспективе договориться о разработке документа на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

"Не скрываю, что для российской стороны было бы оптимально уже в достаточно близкой перспективе договориться с Вашингтоном, что мы должны все же заняться разработкой договора на замену действующему ДСНВ. Мы должны также определиться со сферой охвата этого документа", - сказал замминистра.