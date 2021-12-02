Лавров: РФ призвала участников СМИД ОБСЕ освежить в памяти тексты минских договоренностей

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия на министерской встрече стран ОБСЕ в Стокгольме распространила тексты договоренностей по украинскому урегулированию, призвав участвующие стороны освежить их в своей памяти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в четверг.

"Мы сегодня распространяем тексты минского комплекса мер, одобренной в увязке с ним декларации лидеров Германии, России, Украины и Франции, а также резолюцию Совета Безопасности ООН, которая одобрила эти документы. Думаю, будет полезно, чтобы государства-участники освежили эти документы в своей памяти", - сказал министр.

"Не помешает также еще раз ознакомиться с мандатом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, включая необходимость прямого разговора с Донецком и Луганском. Этот мандат необходимо выполнять полностью, во всех аспектах, не допуская предвзятых односторонних интерпретаций, чем явно грешит руководство миссии", - добавил он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.