Министра ЖКХ Ростовской области Солоницина избрали главой администрации Таганрога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Таганрогской городской думы в четверг выбрали главой администрации города Михаила Солоницина, который до этого возглавлял министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в мэрии.

Во вторник конкурсная комиссия определила двух кандидатов на должность главы администрации Таганрога. Помимо Солоницина, депутатам также была предложена кандидатура заместителя главы администрации Неклиновского района Ростовской области Ольги Терещенко, курирующей социальные вопросы.

"Состоялось заседание городской думы. Главой администрации избран Михаил Владимирович Солоницин", - сказали в мэрии.

В начале октября стало известно, что глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий оставляет свою должность. Лисицкий занимал этот пост с 2016 года.

Солоницин родился в городе Новошахтинске Ростовской области, ему 51 год. В 1992 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности "Технология машиностроения", вторую инженерную специальность по направлению "Автомобили и автомобильное хозяйство" получил в том же вузе в 2005 году. Трудовую деятельность начал в 1993 году на шахте имени газеты "Комсомольская правда", работал в компаниях "Донэнерго", "Стройбезопасность-Н", "СпецАвтоХозяйство". С 2009 по 2018 годы Солоницин занимал должность заместителя главы администрации города Новошахтинска по вопросам ЖКХ и транспорта, с декабря 2020 года - министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.