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СВР: Россия рассчитывает на бесстрастный подход главы MI-6 к оценкам международных проблем

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что глава службы внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6 Ричард Мур проявит больший профессионализм, объективный и бесстрастный подход к оценкам и изложению позиции Лондона по региональным и международным проблемам. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"От руководителя авторитетной в мире разведки, какой является МИ-6, мы вправе рассчитывать на больший профессионализм, объективный и бесстрастный подход к оценкам и изложению британской позиции по региональным и международным проблемам", - говорится в сообщении.

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