Володин обсудил с Кочановой вопросы развития Парламентского собрания Союзного государства

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг в рамках официального визита в Минск встретился со спикером верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой. Парламентарии обсудили вопросы интеграции двух стран и развития Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Вызовы, с которыми столкнулись наши страны, не могут нас не беспокоить. Мы должны более эффективно строить работу и в рамках парламентской структуры союзного государства. Нам еще далеко и до институтов, которые, как правило, должны быть в рамках союзного государства. Это начало пути интеграции", - сказал Володин на встрече.

По его словам, на заседании Парламентского собрания депутаты договорились пересмотреть его структуру с целью повышения эффективности работы. "Говорили о новых формах сотрудничества, потому что каждое время требует своих подходов. Парламентская структура должна быть здесь более гибкой, эффективной и заточенной на конечный результат", - отметил политик.

Володин в четверг находится в Белоруссии с первым официальным визитом после выборов нового созыва Госдумы. В рамках поездки он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, председателями обеих палат белорусского парламента Владимиром Андрейченко и Натальей Кочановой, а также провел заседание Парламентского собрания союза Белоруссии и РФ, в ходе которого был переизбран его главой.