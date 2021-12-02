Лавров указал на недопустимость провокационной риторики от официальных лиц Великобритании

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс указал на недопустимость использования провокационной риторики официальными лицами Лондона. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в четверг.

"2 декабря на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме по инициативе британской стороны состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Э. Трасс. При обсуждении текущего состояния двусторонних отношений с российской стороны было указано на недопустимость использования британскими официальными лицами, в том числе руководством Форин офиса, провокационной риторики", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, обстановку в Ливии и Афганистане. "В ходе обмена мнениями по актуальным региональным вопросам акцент был сделан на проблематике СВПД, Ливии и Афганистана, ситуации вокруг Белоруссии и на Украине", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Британская сторона выразила заинтересованность в диалоге по проблематике международной информационной безопасности в контексте противодействия киберпреступности", - также отметили в МИД РФ.

Негативное влияние военно-технической кооперации Лондона и Киева

Лавров во время встречи с Трасс указал на негативное влияние на региональную безопасность военно-технической кооперации Лондона и Киева. "При обсуждении положения на белорусско-польской границе Сергей Лавров подчеркнул непреложность отказа Запада от использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз. Британской стороне было указано на негативное влияние нарастающей британо-украинской военной и военно-технической кооперации на региональную безопасность, подходы Киева к выполнению Минских договоренностей", - говорится в сообщении российского дипведомства.