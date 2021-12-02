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Лавров и Чавушоглу обсудили координацию стран и ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине

Министры также обсудили возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме обсудили региональное и двустороннее взаимодействие России и Турции, а также ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств сверили часы по ключевым двусторонним вопросам, а также обсудили координацию усилий двух стран на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации в Закавказье", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также была обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию. "Состоялся обмен мнениями по международной повестке дня: Сирии, Ливии, Украине", - говорится в сообщении МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
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