Руководящие органы "Единой России" после съезда обновятся более чем на 50%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Руководящие органы партии "Единая Россия" обновятся более чем на 50% после съезда 4 декабря. Об этом сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в четверг в ходе встречи с лидерами мобильного приложения партии "Вверх".

"По итогам прошедших выборов в Госдуму фракция "Единой России" обновилась более чем 50%, на это же количество обновятся и руководящие органы партии после грядущего съезда", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Он отметил, что некоторые из активистов будут рекомендованы к избранию на съезде партии в генсовет "Единой России", региональные политсоветы, помощниками депутатов, а также пройдут обучение в высшей партийной школе.

"Изначально эта платформа планировалась для коммуникаций членов партии, но потом в связи с активным участием наших коллег-однопартийцев в добровольческих мероприятиях и работе волонтерских центров эта платформа выросла за рамки партии. Это такая коммуникационная сеть, которая позволяет нам включать в партийную орбиту тех людей, которые зачастую никогда не ассоциировали себя с партией и не планировали с ней никакой активности", - сказал секретарь генсовета единороссов.

Турчак подчеркнул, что платформа "Вверх" дает кадровый рост внутри партии. "Но повторю, что платформа - это не про политику, именно в этом ее конкурентное преимущество. По оценкам экспертов, мобильное приложение "Вверх" стало лучшим электоральным софтом избирательной кампании-2021", - добавил он.

Третий этап съезда "Единой России" состоится 4 декабря. Он будет приурочен к дате образования партии (1 декабря) и ее юбилею - 20-летию со дня основания. Первые два этапа съезда прошли летом.