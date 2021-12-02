Лавров: все страны НАТО стремятся завязать минские договоренности на поведении России

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО одержимы желанием связать все минские договоренности с действиями РФ. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Эта одержимость стремлением завязать все Минские договоренности на действиях и поведении, так сказать, России присутствует у всех натовских стран. То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует", - отметил министр.

Он обратил внимание на то, что во время выступления на заседании СМИД ОБСЕ госсекретарь США Энтони Блинкен "стал перечислять требования к России по выполнению минских договоренностей, включая соблюдение прекращения огня, включая вывод тяжелых вооружений, включая прекращение экономического какого-то вмешательства на Донбассе".

"Я, конечно, ему все разъяснил и процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения минских договоренностей, где прямо говорится о том, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, североатлантический альянс продолжает деятельность, направленную на эскалацию ситуации на границах России, и отказывается от предложений Москвы по снятию напряженности.

"Продолжается деятельность НАТО по эскалации ситуации прямо на наших границах. НАТО отказывается от рассмотрения наших предложений по снятию напряженности, предотвращению опасных инцидентов", - указал Лавров.

Министр также указал, что военный потенциал в Восточной Европе, в том числе вблизи российских границ, "активно наращивается". "Ежедневно мы слышим сотрясающие воздух заявления в наш адрес с угрозами, и все это неизбежно сказывается и на деятельности ОБСЕ", - резюмировал он.

Ответные меры

Россия намерена реагировать на отсутствие реакции США и их союзников на предложения по обеспечению безопасности в Евроатлантическом регионе, подчеркнул Лавров.

"Будем добиваться, чтобы нас услышали, но главное все-таки наша безопасность, поэтому если НАТО будет по-прежнему уходить от разговора на эту тему или на тему договоренностей, идей, которые выдвинул президент России Владимир Путин, конечно, мы будем принимать меры, чтобы ни от кого не зависела наша безопасность, наш суверенитет и территориальная целостность", - заявил он.

По его словам, Запад придерживается политики сдерживания России, эта цель декларируется и воплощается в практических делах. "Мы напомнили нашим западным коллегам, что уже более двух лет они отказываются рассматривать сугубо конкретные предложения, которые Генштаб РФ внес на рассмотрение стран - членов НАТО", - отметил он.

Глава МИД напомнил, что речь идет о предложениях достигнуть договоренности о конкретном расстоянии, на котором должны быть отведены учения от линия соприкосновения, определить дистанцию максимально допустимого сближения боевых самолетов и боевых кораблей, а также выработать дополнительные меры безопасности в воздушном пространстве Прибалтики.

"Такого рода конкретные предложения являются проявлением нашего искреннего стремления добиться деэскалации, а отказ от этих предложений показывает, что все разговоры, что Россия отворачивается от сотрудничества с НАТО, что Россия не хочет вырабатывать какие-то меры доверия, - все это пустословие", - резюмировал он.

Россия, подчеркнул Лавров, предлагает выработать "коллективные гарантии безопасности всех участников общеевропейского процесса". "Я пока даже не хочу гадать о том, что Запад откажется их рассматривать. По-моему, все услышали президента РФ Владимира Путина, осознали, что наши предложения серьезны", - отметил министр.