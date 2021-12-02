{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: РФ обеспокоена поступательным разрушением военной безопасности в Евроатлантике

Остался только один договор между Россией и Соединенными Штатами об ограничении стратегических наступательных вооружений, отметил глава МИД РФ

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Военная безопасность в Евроатлантическом регионе продолжает разрушаться, вызывая озабоченность Москвы. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Что касается военной безопасности в Евроатлантическом регионе, она продолжает разрушаться. Остался только один договор между Россией и Соединенными Штатами об ограничении стратегических наступательных вооружений. И Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор по открытому небу были, по сути дела, разорваны нашими американскими коллегами. Это, наверное, у всех вызывает озабоченность, хотя мало кто решается указать на истинные причины такого положения: лишь говорят, что такие договоры перестали работать", - указал глава дипведомства.

По итогам саммита, прошедшего 16 июня в Женеве, лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились восстановить диалог о стратегической стабильности. С тех пор состоялось уже два раунда переговоров по этому вопросу. Замглавы МИД России Сергей Рябков на открытии пленарного заседания Режима контроля за ракетной технологией в Сочи заявил, что позитивным примером на этом направлении российско-американских отношений является Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), который в начале года был продлен на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Лавров заявил, что НАТО уже скоро не сможет "проглотить" новых членов
Глава МИД РФ указал, что "новоприобретение в лице многих восточноевропейских стран" нисколько не добавило, а может и уменьшило "способность альянса быть боеспособной единицей и себя активно защищать"
Читать полностью