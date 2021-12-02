Встреча экспертов России и США по диппредставительствам может пройти до конца года

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Очередной раунд российско-американских консультаций по двусторонним раздражителям, включающий в себя визовые вопросы и проблему функционирования дипломатических представительств двух стран, может состояться до конца 2021 года или в самом начале 2022 года. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Экспертные консультации по договоренности президентов на саммите, который состоялся в июне в Женеве, начались, они продолжаются. Запланирован очередной раунд либо до конца этого года, либо в самом начале следующего", - сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что дата следующих консультаций Москвы и Вашингтона в Вене по визовым вопросам пока не определена, но российская сторона не хотела бы затягивать с началом нового раунда переговорного процесса и ждет реакции американских коллег на ранее направленные сигналы.

18 ноября посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что представители России и Соединенных Штатов на консультациях в Вене обсудили весь комплекс вопросов функционирования диппредставительств, в том числе визовые вопросы и проблемы захваченной дипсобственности. Ранее дипломатические источники сообщили ТАСС, что консультации России и США по двусторонним вопросам начались в Вене 17 ноября за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавлял директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.